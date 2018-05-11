Дани Алвес пропустит чемпионат мира по футболу

2018-05-11 21:51 | www.apa.az | 8

Защитник Дани Алвес не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира по футболу 2018 года в России из-за травмы.

Как передает АПА, об этом сообщила пресс-служба сборной Бразилии.

«Обследование подтвердило невозможность вызова Алвеса на чемпионат мира», говорится в сообщении.

Алвес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», получил травму в финале Кубка Франции.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.