Трамп поблагодарил премьер-министра Сингапура за организацию саммита с КНДР

2018-05-11 20:33 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре поблагодарил премьер-министра Сингапура Ли Сяньлуна за организацию саммита с КНДР, сообщил Белый дом, передает РИА Новости.

"Президент Трамп поблагодарил премьер-министра Ли за его желание организовать 12 июня встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что обсуждались региональная безопасность и сотрудничество двух стран.

В четверг Трамп написал в Twitter, что его встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет 12 июня в Сингапуре. Ранее он отверг возможность проведения саммита в демилитаризованной зоне на границе между Южной Кореей и КНДР.