"Сухой" не откажется от поставок SSJ100R Ирану из-за санкций США

2018-05-11 20:39 | www.trend.az | 6

"Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) продолжат сотрудничать с иранскими авиакомпаниями в рамках уже подписанных соглашений о поставке новой версии самолета Sukhoi Superjet 100 - SSJ100R, несмотря на восстановление санкций со стороны США против Ирана, заявили РИА Новости в компании.

Ситуация вокруг иранской ядерной сделки обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки.

В конце апреля "Гражданские самолеты Сухого" в рамках авиасалона Eurasia Airshow подписали меморандумы о намерениях поставить 40 пассажирских самолётов Sukhoi Superjet-100 в новой "русифицированной" версии SSJ100R двум иранским авиакомпаниям со сроком поставок до 2022 года.

"ГСС продолжит работу с иранскими авиакомпаниями в рамках предварительных соглашений, подписанных на Eurasia Air Show в апреле 2018 года. В соответствии с соглашениями стороны детально прорабатывают возможность поставки обновленной версии самолета - SSJ100R, которая реализуется по программе импортозамещения компонентов SSJ100", - сообщили в пресс-службе авиапроизводителя.

К участию в данном проекте уже приглашены российские разработчики и предприятия-изготовители. В компании считают, что результатом работы по данному проекту станет обновление ряда систем самолета. В разы сократится количество американских комплектующих, в том числе инерциальная система, вспомогательная силовая установка, интерьер.

"Цели, которые ставятся при разработке новой версии самолета SSJ100R, - снижение его стоимости, операционных издержек, повышение гибкости в послепродажном обслуживании систем самолета за счет наличия альтернативных поставщиков, что также будет способствовать расширению рынков сбыта самолета", - добавили в ГСС.

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