МИД России ответил на призывы США к давлению на Северную Корею

2018-05-11 21:32 | www.trend.az | 7

Призывы США наращивать давление на КНДР на фоне готовности Пхеньяна к конструктивному диалогу контрпродуктивны и способны подорвать достигнутый прогресс в деле урегулирования ядерной проблемы Корейского полуострова. Об этом, как передает РИА Новости, говорится в сообщении МИД России.

Как отмечает департамент информации и печати МИД РФ, 3-4 мая США провели в Вашингтоне так называемую экспертную встречу по обзору выполнения "морских" положений санкционных резолюций СБ ООН по КНДР.

"Рассматриваем эту "сходку" как очередную попытку США и группы их союзников подменить мандат Совета Безопасности и Комитета 1718 по КНДР выгодной для себя трактовкой и навязать собственные алгоритмы исполнения санкционных решений этих органов", - говорится в комментарии.

По мнению Москвы, "налицо стремление этой узкой группы стран согласовать действия в открытом море, которые шли бы вразрез с нормами международного права и основополагающими принципами свободы судоходства". В связи с этим Россия, как и ряд других ответственных государств, участия в данном мероприятии не приняла", отмечается в документе.