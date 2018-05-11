Ассоциация туризма: Большинство повторно посещающих Азербайджан - туристы из Ирана и арабских стран

2018-05-11 22:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Большинство повторно посещающих Азербайджан составляют граждане Ирана и арабских стран, в частности, граждане Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом в пятницу сказал Trend председатель Ассоциации туризма Азербайджана Нахид Багиров.

Что касается туристов из Европы, Азии и стран СНГ, по словам Багирова, малая часть этих туристов повторно посещает Азербайджан.

"Однако туристы из Ирана, арабских стран посещают страну не два, а даже 3-4 раза. Образ их жизни, интерес к путешествию иной. Культура туризма европейцев отличается, они любят путешествовать в разные страны", - добавил председатель Ассоциации.