Дани Алвес пропустит ЧМ по футболу

2018-05-11 22:40 | www.oxu.az | 5

Защитник Дани Алвес не сможет помочь национальной команде на чемпионате мира по футболу 2018 года в России из-за травмы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила пресс-служба сборной Бразилии.

«Обследование подтвердило невозможность вызова Алвеса на чемпионат мира», - говорится в сообщении.

Алвес, выступающий за «Пари Сен-Жермен», получил травму в финале Кубка Франции. 35-летний бразилец в апреле стал самым титулованным футболистом в истории.

Кубок французской лиги стал для Алвеса 36-м завоёванным трофеем.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Бразилии сыграет с командами Швейцарии, Коста-Рики и Сербии.

А.Б.

