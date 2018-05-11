Пашинян: Мы не откажемся от российского оружия

2018-05-11 23:00 | www.oxu.az | 9

Санкции США против предприятий российского военно-промышленного комплекса не станут препятствием для российско-армянского сотрудничества.

Вряд ли кто-то попытается оказать на Армению давление из-за военно-технического сотрудничества с Россией.

Как передает Oxu.Az, об этом сказал «Россия 24» премьер Армении Никол Пашинян, комментируя санкции США против продукции российского ВПК.

«Не думаю, что на Армению попытаются оказать давление. Не вижу такой опасности.

Мы связаны очень тесными отношениями. Просто невозможно не сотрудничать с Россией», - отметил он.

Военно-техническое сотрудничество с Москвой - это вопрос национальной безопасности Армении.

«Разве кто-то попробует надавить на нас, чтобы мы действовали в ущерб своей безопасности?!» - спросил премьер.

А.Б.

