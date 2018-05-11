В Сочи эвакуирован торговый центр из-за сообщения о подозрительном предмете

2018-05-11 22:59 | www.trend.az | 9

Посетители одного из торговых центров Сочи были эвакуированы после сообщения о подозрительном предмете, в результате кинологического обследования ничего опасного обнаружено не было, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, сообщение о подозрительном предмете в одном из торговых центров курорта поступила в УВД по Сочи примерно в 19:45.

"На место происшествия незамедлительно прибыла следственная оперативная группа полиции и дежурные наряды. Сотрудники совместно с МЧС провели эвакуацию посетителей, оцепили прилегающую территорию. В результате кинологического обследования ничего опасного для жизни и здоровья граждан обнаружено не было", - говорится в сообщении.