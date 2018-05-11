Столкновения в Газе: Сотни пострадавших - ФОТО + ВИДЕО

2018-05-11 23:10 | www.oxu.az | 8

Число пострадавших в столкновениях с израильской армией палестинцев на границах Газы достигло 448 человек, один палестинец убит.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, по данным минздрава, палестинцы получили различные ранения, а также пострадали от удушения газом в результате столкновений израильской армии и участников «марша возвращения» на границе сектора Газа.

Выступления под общим названием «Великий марш возвращения» продолжаются седьмую пятницу подряд, приближаясь к кульминации. Она ожидается в следующий вторник, когда палестинцы будут отмечать 70-ю годовщину Накбы — национальной катастрофы, начала скитаний сотен тысяч арабских беженцев, изгнанных израильтянами.

А.Б.

