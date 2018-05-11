Семья французов чудом спаслась от стаи гепардов - ВИДЕО

2018-05-11 23:22 | www.oxu.az | 8

Семья из Франции во время сафари вышла из автомобиля и наткнулась на стаю гепардов.

Инцидент попал на видео, сообщает Oxu.Az со ссылкой на The Daily Mail.

Компания из пяти человек посетила сафари-парк Beekse Bergen в Нидерландах.

Несмотря на то, что перед поездкой инструкторы сообщили о запрете выходить из автомобиля, французы решили прогуляться среди диких животных.

Вероятно, посетители хотели сфотографировать гепардов издалека, но те сорвались с места и побежали в сторону туристов.

На кадрах видно, что трое взрослых и два ребенка успевают добежать до автомобиля и скрыться от хищников.

При этом животные находятся в опасной близости к людям, но ведут себя скорее любопытно, а не агрессивно.

В пресс-службе сафари-парка рассказали, что каждый посетитель получает подробную инструкцию о правилах поведения, и этот случай - пример беспечного отношения к собственной безопасности.

А.Б.

