Замгендиректора МАГАТЭ Варьеранта подал в отставку

2018-05-11 23:25 | www.trend.az | 8

Заместитель генерального директора МАГАТЭ и глава Департамента гарантий, инспектировавший ядерные объекты в Иране, Теро Варьёранта (Tero Varjoranta) подал в отставку, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.

"Господин Теро Варьёранта ушел в отставку с 11 мая 2018 года. Генеральный директор назначил Массимо Апаро исполняющим обязанности директора Управления инспекций в Иране, а также исполняющим обязанности заместителя генерального директора и начальника Департамента гарантий, вступившего в силу немедленно", - сказал представитель МАГАТЭ.

Варьёранта занимался инспекциями ядерных объектов в Иране, пишет газета, и связывает его уход с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

В интервью Helsingin Sanomat в июле 2015 года Варьёранта оценивал соглашение по Ирану как "лучший результат, который может быть достигнут".