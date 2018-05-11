Проблемы проживающих в аварийных зданиях в Баку вынужденных переселенцев будут решены в скором времени - глава Госкомитета

2018-05-11 23:27 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В скором времени будут предприняты меры для решения проблем вынужденных переселенцев, разместившихся в аварийных зданиях в Баку.

Об этом в пятницу на встрече с вынужденными переселенцами, разместившимися в нескольких общежитиях и административных зданиях Хатаинского, Бинагадинского и Наримановского районов Баку, сказал председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев.

Глава Госкомитета посетил места проживания вынужденных переселенцев, ознакомился с их проблемами.