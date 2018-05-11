Замгендиректора МАГАТЭ подал в отставку

2018-05-11 23:46 | www.apa.az | 8

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Теро Варьёранта подал в отставку.

Как передает АПА, об этом сообщает «Helsingin Sanomat» со ссылкой на МАГАТЭ.

Варьёранта занимался инспекциями ядерных объектов в Иране, пишет газета, и связывает его уход с выходом США из соглашения по ядерной программе Ирана.

В интервью Helsingin Sanomat в июле 2015 года Варьёранта оценивал соглашение по Ирану как " лучший результат, который может быть достигнут".

Он был назначен заместителем генерального директора МАГАТЭ в 2013 году.