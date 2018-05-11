Бразилец Дани Алвес пропустит ЧМ-2018 из-за травмы

2018-05-11 23:42 | www.trend.az | 6

Защитник сборной Бразилии по футболу Дани Алвес из-за травмы колена пропустит Чемпионат мира 2018 года в России, пишет Интерфакс.

35-летний Алвес, с 2017 года выступающий за "Пари Сен-Жермен", прошел полное медицинское обследование. В итоге у него подтвердился диагноз травмы передней крестообразной связки колена, требующей операции, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Бразильской конфедерации футбола в пятницу.

"Даниэль Алвес не сможет принять участие в подготовке к чемпионату мира и, следовательно, выступить на нем", - говорится в сообщении.