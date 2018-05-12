Глава МИД Республики Корея: “Отмена санкций в отношении КНДР пока не обсуждается”

2018-05-12 00:33 | www.apa.az | 6

Сеул и Вашингтон не обсуждают на данном этапе отмену санкций в отношении Пхеньяна.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава МИД Республики Корея Кан Гён Хва.

"Мы очень надеемся увидеть дальнейшие шаги, более конкретные шаги в направлении денуклеаризации на американо-северокорейском саммите. Так что мы не говорим на текущем этапе о смягчении санкций", подчеркнула руководитель внешнеполитического ведомства Южной Кореи.

Как она заявила, Сеул выражает "решительные надежды на успех предстоящего американо-северокорейского саммита".