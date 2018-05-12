Либерман призвал Асада «вышвырнуть иранцев»

2018-05-12 00:25 | www.oxu.az | 8

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман обратился с призывом к президенту Сирии Башару Асаду.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Newsru.co.il.

«Вышвырни иранцев, вышвырни Касема Сулеймани и силы «Аль-Кудса». Они не помогают тебе, они только вредят.

Из-за их присутствия будут только проблемы и ущерб», - сказал министр.

Либерман также призвал израильтян приезжать путешествовать по северу и Голанским высотам.

Ранее многие отменили поездки в эти места в связи с напряженной ситуацией на северной границе и обстрелом Голан.

В своей речи министр отметил, что успех израильской армии в последние дни не должен вводить в эйфорию.

По его словам, ЦАХАЛ успешно сработал и продолжит быть бдительным и при необходимости действовать, однако это не значит, что все проблемы разрешены.

«Необходимо действовать разумно, но решительно.

Я не думаю, что все завершилось, однако мы следим за ситуацией и действуем взвешенно, ответственно и целеустремленно», - заявил Либерман.

А.Б.

