Биткоин продолжает дешеветь, сползая к отметке $8,5 тысячи

2018-05-12 00:20 | www.trend.az | 7

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin), в пятницу утром пробившая вниз рубеж в 9 тысяч долларов, продолжает снижаться в район 8,5 тысячи долларов на негативных новостях об обысках на крупной корейской криптовалютной бирже. Об этом, как передает РИА Новости, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на вечер пятницы биткоин дешевел на 6,84% - до 8,623 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта снижалась в цене на 5,5% - до 8,6 тысячи долларов, на OKEx - на 5,76%, до 8,6 тысячи долларов.