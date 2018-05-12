Ракета-носитель Falcon-9 успешно стартовала с первым спутником Бангладеш

2018-05-12 00:25 | www.trend.az | 7

Ракета-носитель Falcon-9 компании SpaceX успешно стартовала в пятницу с космодрома во Флориде с первым спутником Бангладеш. Ее запуск транслируется на сайте компании, пишет РИА Новости.

Старт ракеты-носителя был дан с космодрома на мысе Канаверал. Через три минуты после старта произошло штатное отделение первой ступени, которая возвращается на Землю для посадки и последующего использования.

Запуск должен был состояться днем ранее, однако его отменили за минуту до старта. Компания не пояснила, с чем это было связано.

Falcon-9 выведет на орбиту спутник связи под названием "Бангабанду-1". Он был построен для Бангладеш французско-итальянской компанией Thales Alenia Space. Контракт обошелся Дакке в 250 миллионов долларов.