Стал известен самый высокооплачиваемый игрок MLS в 2018 году

2018-05-12 00:58 | www.apa.az | 8

Нападающий "Торонто" Себастьян Джовинко возглавил список самых высокооплачиваемых игроков MLS.

Как сообщает АПА-Спорт, в топ-6 входят: Себастьян Джовинко (€7,1 млн), Майкл Брэдли (€6,5 млн), Карлос Вела (€6,3 млн), Бастиан Швайнштайгер (€6,1 млн), Джовани дос Сантос (€6 млн), Давид Вилья (€5,6 млн).

4-летний контракт с "Торонто" Себастьян Джовинко подписал в январе 2015 года. Всего на текущий момент Джовинко сыграл за "Торонто" 101 матч, забив при этом 60 голов.

Отметим, что бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович зарабатывает в своем нынешнем клубе, "Лос-Анджелес Гэлакси", "скромные" 1,5 миллиона долларов за сезон. Для сравнения, в "МЮ" Златан получал порядка 10 миллионов за год.