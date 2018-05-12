Трамп пообещал Ким Чен Ыну помощь

2018-05-12 00:45 | www.oxu.az | 8
США поддержат экономику Северной Кореи, если Пхеньян откажется от своей ядерной программы.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сказал госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции, комментируя итоги состоявшегося ранее на этой неделе визита в КНДР.
«США окажут экономическую поддержку Северной Корее, если она откажется от ядерного оружия», - сказал Помпео.
Госсекретарь также рассказал, что его переговоры с северокорейским лидером прошли успешно:
«Между нами состоялся хороший основательный разговор, в том числе на тему сложных и глубоких проблем и стратегических решений, которые председателю Киму придется принять».