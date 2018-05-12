США готовы активно работать над нормализацией на Корейском полуострове - Помпео

2018-05-12 00:26 | www.trend.az | 8

Соединенные Штаты готовы активно работать над нормализацией ситуации на Корейском полуострове, если Пхеньян начнет делать быстрые шаги в целях денуклеаризации. С таким заверением выступил в пятницу госсекретарь США Майкл Помпео, пишет ТАСС.

"Если Северная Корея станет предпринимать решительные действия, чтобы быстро осуществить денуклеаризацию, то США будут готовы работать с Северной Кореей, дабы обеспечить процветание на одном уровне с нашими южнокорейскими друзьями", - заявил руководитель американского внешнеполитического ведомства. Он выступил на совместной с главой МИД Республики Корея Кан Гён Хва пресс-конференции в Госдепартаменте США.

Помпео заявил, что процесс денуклеаризации Корейского полуострова, о запуске которого планируют вести переговоры лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын, должен подразумевать проведение жесткой программы верификации отсутствия у Пхеньяна ядерного оружия и средств его доставки.

Отвечая на вопрос репортера, он заявил, что "вполне очевидно, это означает" полная и верифицируемая денуклеаризация Корейского полуострова. "Это будет деятельность, которая должна быть предпринята, чтобы гарантировать, что мы не окажемся в том же положении, в котором мы оказывались прежде. Было предпринято много попыток решить эту проблему для мира, но как гарантировать, что КНДР не будет обладать возможностью угрожать ядерным оружием не только США, но и всему миру?" - сказал он.