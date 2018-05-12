Саакашвили пообещал спасти Грузию от Иванишвили

2018-05-12 01:14 | www.oxu.az | 7

Бывший президент Грузии, основатель партии «Единое национальное движение Михаил Саакашвили заявил, что миллиардер Бидзина Иванишвили вернулся в политику из-за боязни его возвращения.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

«Иванишвили заявил, что «вернулся» в политику под страхом моего возвращения и «Рустави 2», который объясняет людям правильную позицию по отношению ко мне и раскрывает глаза на его политику грабежа», - написал Саакашвили на своей странице в соцсети Facebook.

Он также подчеркнул, что, согласно социологическому опросу, проведенному Transparency International, многие граждане страны желают, чтобы Саакашвили вернулся в политику.

«Виной тому, что Грузия оказалась в руках Иванишвили, вместе со всеми другими обстоятельствами, служат мои личные ошибки.

Я обязательно вернусь в Грузию с тем, чтобы исправить их. Я не оставлю свой народ в руках этого криминального синдиката, действительно не оставлю», - заявил Саакашвили.

Напомним, сегодня Иванишвили был избран председателем правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия».

А.Б.

