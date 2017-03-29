Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану - Тер-Петросян

2017-03-29 03:41 | www.trend.az | 3

Территории вокруг Нагорного Карабаха должны быть возвращены Азербайджану в соответствии с положениями документа, по которому стороны ведут переговоры, заявил первый президент Армении Левон Тер-Петросян, передает Интерфакс - АВН.

"Если мы не сделаем это добровольно, то однажды земли отберут санкциями", - сказал Л.Тер-Петросян в эфире армянского телеканала "Кентрон".

Тер-Петросян отметил, что государство должно готовить общество к решениям.

"Если Серж Саргсян (президент Армении) идет по этому пути, то я до конца буду стоять рядом с ним", - сказал он.

Возглавляемая Л.Тер-Петросяном оппозиционная партия "Армянский национальный конгресс" в составе предвыборного блока с партией "Народная партия Армении" участвует в парламентских выборах республики, которые пройдут 2 апреля.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.