В Конго похитили двух британцев

2018-05-12 01:28 | www.apa.az | 7

В Национальном парке Вирунга в Демократической Республике Конго неизвестные убили одного из охранников парка и похитили двоих туристов из Великобритании и их водителя.

Как передает АПА, об этом сообщает AP. Их автомобиль попал в засаду. Автомобиль вез туристов из Кибюмбы в город Гома.

Охранник парка сообщил агентству, что во время засады водитель получил ранения. Нападение произошло в 10 км северу от Гомы.

"Мы находимся в тесном контакте с властями ДР Конго после инцидента с участием двух британских граждан, и наши сотрудники оказывают поддержку их семьям", - заявили в британском МИД.