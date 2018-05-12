Дальний беспилотник ВВС США провел очередную разведку у западных границ РФ

2018-05-12 01:29 | www.trend.az | 7

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B, способный вести разведку на сотни километров в глубину территории противника, в пятницу совершил полет вблизи границ Калининградской, Ленинградской и Псковской областей, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, передает Интерфакс.

По их сведениям, американский дальний беспилотник с бортовым номером 10-2043, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение нескольких часов летал вблизи границы Калининградской области в небе над Литвой.

Затем, перелетев в воздушное пространство Эстонии, разведчик длительное время курсировал вдоль западных границ Ленинградской и Псковской областей. Там беспилотник осуществлял полет по линии эстонский город Тарту - Финский залив на высоте около 16 тыс. м.

На обратном пути, пролетев через так называемый Сувалкский коридор (территория Польши между Калининградской областью и Белоруссией), американский разведчик совершил пролет вдоль западных границ Белоруссии.