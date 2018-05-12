Опасные расширения для Google Chrome заразили сто тысяч пользователей

2018-05-12 01:30 | www.oxu.az | 6
Злоумышленники инфицировали более 100 тысяч компьютеров с установленными расширениями для браузера Google Chrome, которые были доступны в официальном магазине Chrome Web Store.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на экспертов безопасности Radware в блоге компании.
По словам исследователей, вредоносное ПО активизировалось в марте этого года. Его нашли в семи различных расширениях.
Ссылки на них распространялись через Facebook: жертвы переходили на поддельную страницу YouTube, где им и предлагали установить дополнительные программы.
Сразу после инсталляции расширения запускали вредоносные скрипты и превращали компьютер в часть ботнета.
Этот ботнет крал данные из Facebook и Instagram, а затем использовал информацию для отправки таких же ссылок друзьям жертвы.
Кроме того, на компьютеры зараженных пользователей устанавливались программы-криптомайнеры.
Эксперты заявили, что в настоящее время все опасные расширения были удалены из магазина Google Web Store.
Также они пропали из браузеров зараженных пользователей.
Ранее хакеры научились повторно загружать удаленные вредоносные программы в Google Play.
По словам экспертов, как минимум семь зараженных приложений вернулись в магазин после блокировки, сменив названия и издателей.
Код вредоносного ПО оставался таким же.