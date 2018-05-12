Несколько рабочих пострадали при пожаре на заводе в Пакистане

2018-05-12 02:08 | www.apa.az | 8

В пятницу в производственном цехе завода в городе Лахор (административный центр провинции Пенджаб на востоке Пакистана) произошел пожар, в результате пострадали несколько рабочих.

Как передает АПА со ссылкой на «Синьхуа», пожар вспыхнул на заводе электроники в густонаселенном районе Мултан Роуд из-за короткого замыкания. Пламя охватило близлежащие магазины и автомобили.

Раненые были доставлены в ближайшую больницу, об их состоянии пока ничего неизвестно. Для тушения огня на место происшествия были направлены дополнительные пожарные расчеты.