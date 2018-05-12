Леонтьев объяснился за слова об Армении

2018-05-12 02:04 | www.oxu.az | 10

Я всегда, выступая в так называемых политических эфирах, подчеркиваю, что высказываю свое личное мнение, а не позицию компании «Роснефть».

Как передает Oxu.Az, так прокомментировал РБК свои высказывания, сделанные в эфире программы «Главтема» на радиостанции «Комсомольская правда», известный российский журналист и телеведущий, вице-президент и пресс-секретарь компании «Роснефть» Михаил Леонтьев.

«Я частное лицо, у меня есть свои права и своя позиция, если меня приглашают куда-то, в том числе на радио КП, я имею право высказать свою личную позицию, потому что меня ровно для этого туда и пригласили.

Попытка выдать мое частное личное мнение, иногда достаточно радикальное, за позицию «Роснефти» является жульничеством и передергиванием», - заключил Леонтьев.

Отметим, что «Роснефть» опубликовала заявление, в котором попросила не связывать высказывания Леонтьева-журналиста с позицией компании.

Напомним, в эфире радиостанции «Комсомольская правда» Михаил Леонтьев заявил о том, что Армения никому не нужна, кроме России, и что на протяжении всей истории она является обременением для России.

«Народ, который существует исключительно благодаря нашей поддержке и тому, что мы вообще существуем, не имеет права шантажировать нас предательством.

Не имеет права! Если пусть кто-нибудь откроет маленькую пасть и скажет что-то подобное, то он должен понимать этот факт – у них нет этого права!

Физически не было бы ни одного армянина и никакой Армении, если бы не мы. В природе не было бы, не могло бы быть!», - отметил журналист.

А.Б.

