Под Петербургом самодельный самолет совершил жесткую посадку

2018-05-12 02:48 | www.trend.az | 8

Самодельный самолет совершил жесткую посадку в Приозерском районе Ленинградской области, пострадали два человека, говорится в сообщении на сайте регионального отделения МЧС, передает РИА Новости.

"В 20.20 11 мая 2018 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Ленинградской области поступил сигнал о жёсткой посадке самодельного летательного аппарата рядом с населённым пунктом Починок Приозерского района. В результате происшествия пострадали два человека", - говорится в сообщении.