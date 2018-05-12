Полиция проводит спецоперацию в ночных клубах Тбилиси, есть задержанные - ОБНОВЛЕНО

2018-05-12 03:23 | www.apa.az | 6
Восемь наркоторговцев задержаны в результате спецопераций, проведенных сегодня ночью в тбилисских ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery.
Как передает АПА со ссылкой на «Новости-Грузия», об этом сообщили в пресс-службе МВД.
«МВД в течение трех месяцев проводило интенсивные оперативно-розыскные и следственные действия в расположенных в Тбилиси клубах Bassiani и Cafe Gallery для выявления фактов продажи в них наркотических средств», - заявили в ведомстве.
Чтобы опротестовать действия МВД у обоих клубов — на проспектах Церетели и Руставели, собрались сотни людей. Время от времени ситуация обострялась. Между участниками стихийной акции и полицией происходили стычки. Несколько человек были задержаны в административном порядке за неподчинение и сопротивление сотрудникам МВД.
В настоящее время внутри заведений продолжаются следственные мероприятия.
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На территории двух самых популярных техно-клубов Тбилиси – Bassiani и Cafe Gallery, проводятся спецоперации.
Как передает АПА со ссылкой на «Новости-Грузия», по предварительной информации, задержаны четыре человека.
Грузинские СМИ со ссылкой на МВД сообщают, что в ночных клубах ведутся следственные мероприятия. Дать более подробную информацию в ведомстве пока отказываются.
Предполагается, что причиной следственных мероприятий стали участившиеся случаи смертей после употребления нового клубного наркотика.