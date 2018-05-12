Трамп дал указание опустить цены на лекарства "с небес на землю"

2018-05-12 03:26 | www.trend.az | 6

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил о начале кампании, направленной на снижение цен на медикаменты в стране. С соответствующим объявлением он выступил в Розовом саду Белого дома, пишет ТАСС.

"В моей администрации мы ставим интересы пациентов на первое место. Я дал указание министру [здравоохранения Алексу] Азару начать проводить реформы, которые приведут к тому, что взлетевшие цены на лекарства вернутся на землю", - сказал он. По словам главы государства, власти более не будут премировать компании, "которые постоянно повышают стоимость" медикаментов.

"Наш план положит конец нечестным двойным сделкам, позволяющим посредникам пользоваться льготами и скидками, которые должны быть доступны потребителям и пациентам", - добавил американский лидер.