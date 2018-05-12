Nikkei: По итогам саммита США и КНДР может быть объявлено об окончании Корейской войны

2018-05-12 04:06 | www.apa.az | 8

США выступают за подписание совместного заявления по итогам предстоящих 12 июня переговоров между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщила ведущая деловая газета Японии Nikkei.

По информации источника издания в администрации США, в настоящее время рассматривается возможность включения в совместное заявление конкретных договоренностей по денуклеаризации КНДР, а также объявления об окончании Корейской войны.

Газета подчеркивает, что также может быть обозначен конкретный срок завершения денуклеаризации Севера - 2020 год.