Самолеты дальней авиации России выполнили полеты над Арктикой

2018-05-12 04:20 | www.trend.az | 8

Ракетоносцы Ту-95МС ВКС России и противолодочные самолеты Ту-142 ВМФ выполнили плановые полеты над акваториями Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей, сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил и дальние противолодочные самолеты Ту-142 Военно-морского флота выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Северного Ледовитого океана, Берингова и Охотского морей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ракетоносцы и противолодочные корабли сопровождали истребители МиГ-31 и Су-35 ВКС России. Кроме того, экипажи Ту-95МС и Ту-142 отработали дозаправку топливом в воздухе.