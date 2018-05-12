В Пенсильвании 28 мая объявлен Национальным днем Азербайджана

2018-05-12 04:56 | www.apa.az | 8

По случаю 100-й годовщины создания Азербайджанской Демократической Республики губернатор штата Пенсильвания Том Вульф провозгласил 28 мая 2018 года «Национальным днем Азербайджана».

Как сообщили АПА в посольстве Азербайджана в США, в принятом в связи этим документе подчеркивается, что 28 мая 1918 года была создана первая в мусульманском мире светская и демократическая республика, признанная США и другими демократическими странами.

В документе отмечается, что после обретения независимости Азербайджан, где всем гражданам предоставлены права независимо от расовой, половой, этнической и религиозной принадлежности, является союзником и стратегическим партнером США на Южном Кавказе.