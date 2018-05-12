Площадь лесных пожаров в России достигла 66,6 тысяч гектаров

2018-05-12 05:55 | www.apa.az | 9

Площадь лесных пожаров в России за минувшие сутки составила 66,6 тыс. га, лесные территории начали гореть и на Сахалине.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», Амурская область продолжает возглавлять список территорий по общей площади, охваченной огнем - восемь лесных пожаров на площади почти 36,2 тыс. га. Активно продолжают гореть леса в Забайкалье, Красноярском и Хабаровском краях.

Ликвидацией возгораний заняты 2,6 тыс. человек, используя 550 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении задействованы 42 воздушных судна.