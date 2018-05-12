Жителя Баку судят за убийство друга

2018-05-12 06:03 | www.oxu.az | 8

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу жителя Баку Заура Гасымова 1994 года рождения, обвиняемого по статье 120.1 УК АР (умышленное убийство).

Как передает Oxu.Az, 27 ноября прошлого года в городскую клиническую больницу №3 в поселке Забрат с ножевыми ранениями в области груди был доставлен житель Нахчывана Хаял Мамедов 1995 года рождения. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось.

В ту же ночь в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников 15-го отдела полиции Управления полиции Сабунчинского района был задержан совершивший убийство Заур Гасымов.

Выяснилось, что убитый и убийца были приятелями. В день убийства они поспорили на улице Г.Асланова. Гасымов выхватил из кармана нож и ударил Мамедова в сердце, а затем скрылся. За 10 дней до этого между друзьями произошел конфликт в интернет-клубе, но тогда их смогли успокоить.

На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Рассмотрение по делу было назначено на 15 мая.