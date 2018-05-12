Украина начала переговоры об установлении безвизового режима с 61 страной

2018-05-12 07:00 | www.apa.az | 8

Украина начала переговоры об установлении безвизового режима с 61 страной.

Как передает АПА со ссылкой на УНН, об этом заявил замглавы Управления консульского обслуживания Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Меняйло.

«Мы это предлагаем на взаимной основе. Мы к вам с безвизом - вы к нам, чтобы география безвизовых путешествий граждан Украины была шире», — приводит его слова УНН.

Отмечается, что Киев может заключить в ближайшее время соглашения о безвизовом режиме с Уругваем, Перу, Колумбией и Мексикой.