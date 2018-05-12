Тестовый контейнерный поезд Азербайджана успешно прибыл в Иран из Европы по коридору "Юг-Запад"

2018-05-12 07:02 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компания ADY Container ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги") совместно со швейцарской Hupac Intermodal успешно осуществили тестовую перевозку контейнеров из Европы в Иран по международному транспортному маршруту "Юг-Запад", сказал Trend источник в компании.

По словам собеседника агентства, контейнерный поезд был отправлен из польского города Славков в Иран через территорию Азербайджана по коридору "Юг-Запад" в тестовых целях.

"Состав успешно достиг станции Астара (Иран), и уже отбыл в обратном направлении. Оператором проекта является ADY Container, осуществившая данный рейс совместно с Hupac Intermodal", - сказал источник.

Собеседник агентства отметил, что контейнерный поезд преодолел 399 километров по территории Польши, 965 километров по территории Украины, 1040 километров – по Черному морю, 396 километров – через Грузию и 596 километров на территории Азербайджана и Ирана.

"В целом, поезд преодолел 3396 километров за девять суток. Контейнеры снабжены системой GPS, что позволяет отслеживать их местоположение. ADY Container осуществил тестовую перевозку в целях проверки технологий на маршруте "Юг-Запад" и измерения времени следования поезда", - сказал собеседник агентства.

Источник рассказал, что терминал станции Славков расположен на пересечении колеи 1520 и 1435 мм, что позволяет ему принимать грузы из Западной Европы и отправлять их по коридору "Юг-Запад".