Житель Сабирабада забил до смерти молотком 7-летнего сына - ОБНОВЛЕНО

2017-03-29 03:50 | www.apa.az | 4

В Сабирабаде мужчина хладнокровно убил 7-летнего сына.

Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, кровавая расправа зарегистрирована в селе Уладжалы Сабирабадского района. Житель указанного села Роял Шакир оглу Мамедов 1990 г.р. с особой жестокостью убил сына Роямина 2010 г.р.

По сообщению, освобожденный из колонии Р.Мамедов стал обвинять супругу в измене, утверждая, что отцом ребенка является другой мужчина. В ходе возникшего конфликта бывший зэк пытался убить жену, но последней удалось спастись. Решив выместить обиду на ребенке, Р.Мамедов поволок сына в подвал недействующей сельской столовой, где жестоко расправился с ним, нанеся по голове 6 ударов молотком.

Р.Мамедов и его супруга задержаны полицией.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, начато расследование.

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В Сабирабаде совершено шокирующее убийство. Как сообщает Миль-Муганское бюро АПА, преступление зарегистрировано в селе Уладжалы Сабирабадского района. Житель указанного села Роял Шакир оглу Мамедов 1987 г.р. забил до смерти молотком 7-летнего сына.

Р.Мамедов задержан полицией.

По факту в районной прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.