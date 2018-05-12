Лондон пообещал Вашингтону продолжить давление на КНДР

2018-05-12 07:31 | www.trend.az | 6

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заверила, что Лондон будет продолжать оказывать давление на КНДР с целью денуклеаризации, говорится в заявлении официального представителя офиса британского премьера, пишет Интерфакс.

"Лидеры двух стран с нетерпением ждут встречи президента Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре. Премьер-министр заявила, что Великобритания продолжит работать с США над сохранением давления на Северную Корею с целью денуклеаризации", - говорится в сообщении.