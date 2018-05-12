Военные Узбекистана "освободили" остров на учениях в Турции

2018-05-12 09:16 | www.trend.az | 7

В Турции на полигоне Doğanbey состоялся "День открытых дверей" с участием военнослужащих из Узбекистана, сообщает Sputnik Узбекистан со ссылкой на Sputnik Бразилия.

Всего в мероприятии приняли участие 7500 человек, в том числе 945 военных из разных стран мира, среди которых, помимо Узбекистана, США, Бангладеш, Бахрейн, Великобритания, Босния и Герцеговина, Грузия, Алжир, Италия, Иордания, Косово, Казахсан, Венгрия, Македония, Пакистан, Словакия и Румыния.

Военные отрабатывали сценарий, согласно которому нужно было освободить остров, принадлежащий государству Арнланд и оккупированный армией государства Торрике. Группировка дружественных и союзнических стран высадилась на остров и освободила его от захватчиков.