Azercell объявляет о начале новой кампании для своих абонентов

2018-05-12 09:20 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Компания Azercell объявляет о начале новой выгодной кампании для желающих приобрести планшет с безлимитным интернетом и аксессуарами премиум класса от мобильного оператора. Таким образом, приобретая планшет марки Lenovo в Магазинах Аzercell Exclusive в рамках кампании, покупатель получит возможность также стать обладателем безлимитного интернет пакета на 6 месяцев всего за 15 АЗН. В дополнение к этому каждому участнику кампании предоставляется в подарок 1 Премиум Аксессуар от Аzercell.

Модели планшетов Lenovo, участвующие в кампании:

- Lenovo TAB3 710L 16GB – 206 АЗН

- Lenovo TAB4 7304 16GB – 209 АЗН

- Lenovo YTAB3 850 16GB – 359 АЗН

- Lenovo YTAB3 X50 16GB – 499 АЗН

Также отметим, что официальный партнёр Аzercell и официальный дистрибьютор Lenovo в Азербайджане, компания Inteqral предоставляет гарантию сроком на 1 год на все планшеты, участвующие в кампании.