Госдеп опроверг сообщения о готовности помочь КНДР в случае денуклеаризации

2018-05-12 09:45 | www.trend.az | 8

Госдепартамент США назвал неверными сообщения в СМИ о готовности американской администрации предоставить Северной Корее экономическую помощь после денуклеаризации, сообщила в Twitter официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт, сообщает РИА Новости.

"Вводящий в заблуждение заголовок. Если КНДР денуклеаризируется, у них может быть лучшее будущее, которое будет включать международную торговлю и гостей со всего мира", — написала Науэрт, прикрепив к записи ссылку на соответствующую статью на сайте телеканала Fox News.