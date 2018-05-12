Куба осуждает США за перенос посольства в Иерусалим

2018-05-12 09:50 | www.trend.az | 9

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель осудил решение США перенести свое посольство в Иерусалим на встрече с главой Палестины Махмудом Аббасом в Гаване, сообщает РИА Новости.

В декабре прошлого года Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено в Тель-Авиве.

"Диас-Канель подтвердил свое неприятие одностороннего решения США признать Иерусалим столицей Израиля и перенести свое посольство в этот город", — сообщило кубинское телевидение.