Узбекский банк открыл в Ташкенте пункт отправки международных переводов

2018-05-12 09:57 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Узбекский АКБ «Кишлоккурилишбанк» открыл пункт для отправки международных денежных переводов на территории крестьянского рынка «Миробод», сообщает пресс-служба администрации Ташкента.

Согласно информации, пункт будет работать с 9 часов утра до 6 часов вечера по международным платежным системам Western Union, Moneygram, «Золотая корона», Сontact и «Азия-экспресс».

Граждане могут отправить перевод в сумах (в наличной форме и через банковские пластиковые карты), а получатель по своему усмотрению выберет вид валюты, в которой хочет получить деньги.

Размер комиссионных при переводе Western Union и Moneygram устанавливается исходя из направления и суммы перевода. За денежные переводы через системы «Золотая корона», Contact и «Азия-экспресс» взимается 1 процент от суммы.