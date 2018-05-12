Посольство США переедет в Иерусалим на следующей неделе

2018-05-12 10:02 | www.oxu.az | 9

Здание посольства Соединенных Штатов в Иерусалиме откроется 14 мая.

Как передает Oxu.Az, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Госдепартамент США с чувством гордости сообщает, что здание посольства США в Иерусалиме будет открыто 14 мая»Отмечается, что в церемонии открытия примут участие посол США в Израиле Дэвид Фридман, а также делегация, возглавляемая заместителем госсекретаря Джоном Салливаном, в которую войдут министр финансов Стивен Мнучин, советники президента Гаред Кушнер и Иванка Трамп.

В Госдепе также анонсировали встречу Салливана с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху.

Ранее в Иерусалиме появились дорожные указатели с надписью: «Посольство США».

Президент США Дональд Трамп 6 декабря 2017 года объявил о намерении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.