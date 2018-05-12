Футболисты-инвалиды Азербайджана и Грузии провели интересный матч (ВИДЕО, ФОТО)

2018-05-12 09:59 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Абшеронском Олимпийском спортивном комплексе прошел товарищеский матч, между футболистами-инвалидами Азербайджана и Грузии, посвященный 95-летию со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в Arabaçı TV.

Благотворительный матч был организован Общественным объединением инвалидов, ветеранов Карабахской войны и семей шехидов Азербайджанской Республики. Игра прошла в интересной и напряженной борьбе и закончилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля.

Гостям была представлена концертная программа с участием исполнителей двух стран.