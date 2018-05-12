В Белом доме пошутили над умирающим сенатором Маккейном

2018-05-12 10:11 | www.oxu.az | 8

Советник президента США Дональда Трампа Кэлли Сэдлер пренебрежительно высказалась об умирающем сенаторе Джоне Маккейне и вызвала негодование общественности.

Как передает Oxu.Az, oб этом сообщает издание The Hill.

На закрытом совещании в Белом доме, где обсуждался вопрос о назначении главой ЦРУ Джины Хаспел, Сэдлер заявила, что позиция сенатора не важна, потому что он все равно умирает.

Белый дом не опроверг сообщения об инциденте. По информации источников издания, высказывание было задумано как шутка, но не вызвало одобрения присутствующих на заседании.

Дочь Маккейна Меган выразила надежду, что советник президента будет уволена. В Белом доме рассказали, что не стали принимать таких мер, а Кэлли Сэдлер позвонила Меган Маккейн и извинилась за свою шутку.

В сентябре 2017 года Джон Маккейн в интервью телеканалу CBS News рассказал, что в борьбе с опухолью мозга врачи дают ему очень плохой прогноз.

19 июля американские СМИ сообщили, что у 80-летнего Маккейна удалили сгусток крови над левым глазом. Анализ тканей, проведенный после этой процедуры, показал, что речь идет о глиобластоме - наиболее агрессивной форме опухоли мозга.