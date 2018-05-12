Представители Азербайджана примут участие во Всемирных играх юных соотечественников (ФОТО)

2018-05-12 10:30 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку состоялась встреча с членами азербайджанской команды, которая с 13 по 19 мая 2018 года примет участие в четвертых Всемирных играх юных соотечественников в Казани, сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Организаторами игр являются министерства спорта, образования и науки и культуры России, Россотрудничество и Всероссийская федерация школьного спорта.

Юных азербайджанских спортсменов и их тренеров приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и заместитель председателя Русской общины Азербайджана Борис Воронин.