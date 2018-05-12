Иракские силовики предотвратили теракт на избирательном участке

2018-05-12 10:35 | www.trend.az | 8

Силовики в провинции Дияла рано утром в субботу ликвидировали двух террористов-смертников, планировавших атаковать один из избирательных участков на стартовавших в субботу парламентских выборах в Ираке, заявил глава комитета по безопасности местного заксобрания телеканалу "Ас-Сумария", передает РИА Новости.

По его словам, планировавшие теракт радикалы были вооружены автоматическим оружием и облачены в нашпигованные взрывчаткой "пояса смертников". Террористы были уничтожены за несколько часов до начала голосования на выборах в парламент, в нескольких километрах от одного из сельских населенных пунктов провинции Дияла.

Парламентские выборы стартовали в субботу в Ираке в 7.00 по местному времени.

Выборы проходят впервые после освобождения страны от террористической группировки "Исламское государство".